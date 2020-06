Tre av fire i Australia har rasistiske fordommar mot eigen urbefolkning

utenriks

Uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, yrke, religion, utdanningsnivå, politisk ståstad eller inntektsnivå viser det seg at eit fleirtal av dei spurde australiarane hadde eit negativt syn på sin eigen urbefolkning, ifølgje funna i ein studie frå Australian National University (ANU) som ser på underbevisste fordommar.

– Resultata er sjokkerande, men ikkje overraskande, seier den australske medforfattaren, professor Siddharth Shirodkar ved ANU College of Arts and Social Sciences.

Undersøkinga er gjord blant meir enn 11.000 australiarar over 10 år ved hjelp av ein såkalla IAT-test (Implicit Association Test) som blir brukte til å måle umedvitne, stereotypiske tankesett og oppfatning om til dømes kjønn, religion – og etnisitet.

Universiteta Harvard, Yale og Sydney har samarbeidd i studien, og funna er publiserte i Journal of Australian Indigenous Issues.

– Desse resultata viser at det kan vere underliggjande negative fordommar mot urfolk i Australia over alt, noko som sannsynlegvis er årsaka til rasismen mange opplever, seier han vidare.

Studien presenterer harde bevis for at den usynlege barrieren urbefolkninga seier dei møter i samfunnet, eksisterer, og at det ikkje er noko dei innbiller seg, seier Shirodkar.

Resultata viser òg at svært mange ikkje sjølv er klar over sine eigne fordommar og haldningar.

Ifølgje analysen kan slike negative implisitte eller umedvitne fordommar «føre til utbreidd rasisme».

– Vi kan berre førestille oss kva som blir den samla konsekvensen for urbefolkninga i Australia, seier Shirodkar.

