Broren til George Floyd møtte i Kongressen

utenriks

Afroamerikanaren George Floyd døydde etter ein brutal arrestasjon i Minneapolis 25. mai, og den ansvarlege politimannen er sikta for forsettleg drap.

Hendinga utløyste store protestar mot politivald og rasisme verda over og gav ny næring til kravet om politireformer i USA.

– Eg er her for å be dykk om å få ein slutt på dette. Få ein slutt på smerta. Ver så snill og lytt til det eg har å seie til dykk, sa Philonise Floyd til medlemmene av justiskomiteen i Representanthuset.

– Eg kunne ikkje hjelpe George den dagen han vart drepen, men ved å snakke med dykk i dag kan eg kanskje bidra til at han ikkje døydde forgjeves, sikre at han ikkje berre blir endå eit ansikt på ei T-skjorte, sa han.

– Nok er nok. Menneska som marsjerer i gatene, seier at nok er nok. Ver dei leiarane dette landet og denne verda treng. Gjer det rette, sa Floyd.

– De vart valde av folket for å snakke på våre vegner, for å få til positive endringar. Georges namn betyr noko, og no har også de sjansen til å sikre at dykkar namn betyr noko, sa han.

