Vaksinen skal no testast på menneske for å sjå om effekten er like god der, og om det er biverknader.

Viss alt går etter planen, kan vaksinen vere på veg ut på marknaden om eitt og eit halvt år, skriv Politiken.

Resultata av vaksineforsøket hos mus har enno ikkje vorte sendt inn til noko vitskapleg tidsskrift.

Rundt ti andre vaksineforsøk er frå før under utprøving på menneske verda rundt.

