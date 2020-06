Eksiliranarar sikta for terrorfinansiering i Danmark

utenriks

Dei tre mennene er leiande medlemmer av den iranske separatistrørsla ASMLA, som kjempar for at den iranske provinsen Khuzestan skal bli ein eigen arabisk stat.

Frå før var dei sikta for spionasje for den saudiarabiske etterretninga i Danmark, men siktinga mot dei er no utvida til også å gjelde terrorfinansiering.

– Den nye siktinga gjer ei frå før heilt uakseptabel sak endå meir alvorleg, seier utanriksminister Jeppe Kofod.

Onsdag vart Saudi-Arabias ambassadør i Danmark, Fahad bin Maayouf Al Ruwaily, kalla inn på teppet i dansk UD, der han fekk ein formell protest.

– Det er i dag frå dansk side gjort krystallklart overfor Saudi-Arabias ambassadør at vi ikkje under noko omstende vil akseptere den slags aktivitetar, og ambassadøren vår i Riyadh har gjenteke den same bodskapen direkte overfor saudiarabiske styresmakter, seier Kofod.

