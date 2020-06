utenriks

Under ein debatt i Riksdagen onsdag sa Löfven at pressekonferansen vil bli halden på ettermiddagen.

Löfven kommenterer saka same dag som det vart kjent at Palme-etterforskinga blir avslutta, 34 år etter at den tidlegare svenske statsministeren vart skoten og drepen.

Etterforskarane har komme fram til at den såkalla Skandiamannen, Stig Engström, truleg stod bak drapet. Engström døydde i år 2000.

