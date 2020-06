Nigeria knyter 600 av nesten 1.000 uforklarlege dødsfall til covid-19

utenriks

Helseminister Osagie Ehanire seier 979 menneske døydde i Kano i april av det som då vart beskrive som ein «mystisk sjukdom».

Det vart då sagt at firedoblinga i dødsraten ikkje kunne komme av koronavirus, men måtte vere samanfall av andre sjukdommar og lidingar som malaria, meningitt, diabetes og høgt blodtrykk.

Regjeringa beordra gransking, og etter intervju med pårørande og legar blir det no stadfesta at minst 600 av dødsfalla kan knytast til covid-19 likevel.

– Om uforklarlege dødsfall i Kano i april, stadfesta teamet basert på kyrkjegardsjournalar at det vart registrert totalt 979 dødsfall, sa Ehanire på ei orientering og la til at dei fleste som døydde var over 65 år.

Afrikas mest folkerike stat, med over 206 millionar innbyggjarar, har berre gjennomført drygt 78.000 testar for koronaviruset. Offisielt har Nigeria registrert 12.801 smittetilfelle og berre stadfesta 361 dødsfall knytt til covid-19.

Det er meldt om dramatiske aukar i dødsratar frå april og mai i fleire regionar rundt Kano, og desse er òg i ferd med å bli undersøkte nærare.

(©NPK)