Nintendo seier at 300.000 kontoar er hacka

Ifølgje Nintendo skal hackarane ikkje ha fått tak i kredittkortdetaljar.

Den første runden med hacking kompromitterte data frå 160.000 brukarar, og deretter vart ytterlegare 140.000 innbrot oppdaga.

– Vi beklagar djupt å ha forårsaka problem og bekymringar for kundane våre, skriv Nintendo i ei pressemelding tysdag og lovar å gjere alt for styrke sikkerheita for å hindre at det skjer igjen.

Hackarane har brote seg inn i systemet via Nintendo Network ID, som er for Wii U og Nintendo 3DS, og gjekk derfrå vidare til Nintendo-kontoane, som mellom anna kan brukast til å kjøpe tenester og varer på nett.

