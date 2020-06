OECD: Verdsøkonomien vil krympe med 6 prosent i 2020 – den verste tilbakegangen i nyare fredstid

utenriks

Verda står overfor den verste økonomiske tilbakegangen i fredstid på over 100 år på grunn av koronapandemien, åtvarar Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Nye utrekningar viser at verdsøkonomien vil ha ein tilbakegang på rundt 6 prosent i 2020. Den internasjonale organisasjonen åtvarar om at ei betring av den globale økonomien vil vere «langsam og uviss».

OECD har valt å ta det ekstraordinære steget å publisere eit dobbelt sett med utrekningar, der dei tek for seg både eit scenario med berre éi smittebølgje og eit anna scenario med to smittebølgjer.

Ved berre éi smittebølgje ventar dei at den globale økonomien får ein tilbakegang på 6 prosent. Ei andre bølgje av korona i 2020 kan føre til at verdsøkonomien krympar med 7,6 prosent, trur OECD. Ei andre smittebølgje vil òg ha implikasjonar for kor raskt økonomiane vil komme seg igjen.

Eurosona kan få ein tilbakegang på så mykje som 9,1 prosent med éi smittebølgje, medan ei andre smittebølgje vil føre til at økonomien kan krympe med så mykje som 11,5 prosent.

Vidare spår OECD at verdsøkonomien vil få ein oppgang i 2021 med ein BNP-vekst på mellom 2,8 og 5,2 prosent. Dermed vil den globale økonomien eventuelt vere på 95 prosent av 2019-nivå innan utgangen av 2021.

