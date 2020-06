utenriks

Under pressekonferansen onsdag opplyste Palme-gruppa at det har gått så lang tid at våpenet som vart brukt kan setje andre spor i dag enn det gjorde i 1986.

Dei veit heller ikkje kvar våpenet har vore og korleis det har vorte brukt i åra etter at Palme vart drepen.

Politiet har prøveskote i alt 788 våpen.

