Svensk påtalemakt trur Stig Engström stod bak Palme-drapet

utenriks

Engström har vore i søkelyset til etterforskarane lenge, og blir gjerne omtalt som Skandiamannen.

Det opplyser leiaren for Palme-gruppa, sjefaktor Krister Petersson.

– Eg ser det slik at vi har komme så langt som vi kan i etterforskinga, sa Petersson onsdag formiddag.

Engström døydde i 2000.

– Sidan han er død, kan eg ikkje ta ut tiltale mot han eller setje i gang avhøyr, seier Petersson.

Rundt 90.000 personar har vore omfatta av etterforskinga. Gjennom åra har drygt 10.000 personar vorte avhøyrde, mange av dei fleire gonger.

134 personar har gjennom etterforskinga sagt at dei stod bak drapet. Blant dei tilstod 29 direkte overfor politiet.

I juli 1989 vart Christer Pettersson dømt for drapet, men i ein høgare rettsinstans seinare same år vart han frikjend.

Palme-gruppa omtaler etterforskinga som den største i Sverige og samanliknar ho med drapet på John F. Kennedy i USA og Lockerbie-saka i Storbritannia.

Dåverande statsminister Olof Palme vart skoten og drepen i Stockholm 28. februar 1986.

To kuler

Etterforskingsleiar Hans Melander forklarte på pressekonferansen på onsdag om spor på åstaden, mellom anna om kula som vart avfyrt mot Palme og kula som sneidde kona Lisbeth Palme.

– Kula er av typen Winchester, og kaliberen er 357 magnum. Kulene er av bly og belagt med kopar, sa Melander.

Likevel er det svært få spor på kulene og dei er øydelagde, slik at ein ikkje kan avgjere om kulene kjem frå eitt og same våpen, men dette har vorte klarlagt på andre måtar, forklarte han.

Fleire spor vurdert

Etterforskarane kan ikkje slå fast om Engström handla åleine, eller som del av ei gruppe.

Det etterforskarane veit er at det var til saman tre personar i nærleiken av åstaden då skota fall, opplyste Melander, som også tok for seg Sør-Afrika-sporet.

– Sør-Afrika synest eg personleg er eit interessant spor med tanke på at det er eit ganske konkret motivbilde. Problemet er at ein ikkje får fram noko spesifikt. Dessverre finst det ikkje så mykje konkret at ein kan gjere så mykje ut av det, sa Melander.

Han omtalte òg det såkalla politisporet.

– Det handlar om enkelte politifolk, politi i grupper, iblant i samarbeid med militære. Ikkje her heller finst det noko konkret som gjer at ein kan gå vidare på det, sa Melander.

Engström

Engström jobba i forsikringsselskapet Skandia like ved åstaden. Ifølgje ein reportasje i Filter i 2018 hadde Engström, via ein venn, tilgang til eit våpen av same type som vart brukt under drapet.

Han var medlem av ein skyteklubb og var kritisk til Palmes politikk. Han hadde òg alkoholproblem og økonomiske problem.

Engström var eit tidleg vitne i etterforskinga, men vart seinare umogleg både som vitne og gjerningsmann.

Ifølgje Engströms eigne opplysningar var han på jobb heile kvelden då drapet skjedde, sjølv om vitneopplysningar går ut på at han var ute i ein periode på drapskvelden. Skandias registreringssystem viser at han gjekk inn i bygningen igjen seint på kvelden.