EU-kommisjonen tilrår oppheving av indre grensekontroll måndag

Ei rekkje land har allereie planar om å oppheve innreiserestriksjonar for andre Schengen-land 15. juni. Dei som ikkje har det, blir oppmoda sterkt om å fullføre prosessen for å kunne gå tilbake til fri rørsle innan den datoen.

Neste steg er å opne for innreise frå land utanfor unionen.

– Tida er inne for konkrete førebuingar til å fjerne restriksjonar for land med tilsvarande helsesituasjon som EU, seier EU-kommissær Ylva Johansson. Ho minner samtidig om at alle framleis må vere forsiktige.

Johansson foreslår at EU-landa lagar ei felles liste over land som kan fritakast for innreiserestriksjonar frå 1. juli, og at denne lista blir jamleg oppdatert. Lista skal vere basert på objektive kriterium, og kommisjonen har laga eit forslag til sjekkliste medlemslanda kan bruke til å komme fram til ei felles forståing.

Kommisjonen er oppteken av å ha ei felles og samordna tilnærming til gjenopning. I tillegg vil dei ha fleksibilitet, slik at tiltak kan gjeninnførast mot enkeltland som ikkje lenger oppfyller kriteria for innreise.

I forslaget på torsdag ligg det ei konkret tilråding om at det blir opna for innreise frå Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia og Serbia frå 1. juli.

