Metin Topuz, som jobba for det amerikanske narkotikapolitiet DEA ved konsulatet i Istanbul, vart arrestert i 2017.

Tyrkaren var tiltalt for å ha oppretta kontakt med ein polititilsett og ein aktor som var mistenkte for å ha band Fethullah Gülen. Den islamske predikanten, som oppheld seg i USA, er skulda av Tyrkia for å stå bak kuppforsøket i landet i 2016.

