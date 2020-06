Sikta etter drapet på George Floyd lauslaten

utenriks

Ifølgje fengselsjournalane frå Hennepin County vart 37-åringen lauslaten onsdag klokka 16.08 mot kausjon på 750.000 dollar. Dei andre tre som er sikta for drapet, er framleis i varetekt.

Lane er sikta for medverknad til drap, og risikerer i opptil 40 års fengsel viss han blir kjend skuldig.

Advokaten hans Earl Gray har ikkje kommentert lauslatinga. Førre veke omtalte han Lane som nykomling, i motsetning til Derek Chauvin, som er sikta for forsettleg drap på George Floyd, som hadde jobba for politiet i Minneapolis i 18 år og tidlegare hadde fått ei rekkje klagar mot seg.

Gray har sagt at det einaste Lane gjorde under arrestasjonen var å halde føtene til George Floyd, slik at han ikkje kunne sparke. Lane skal òg ha uttrykt uro for behandlinga av Floyd og spurde Chauvin to gonger om dei skulle leggje Floyd over på sida. Chauvin sa nei til dette.

Gray har òg uttalt at Lane skal ha prøvd å utføre hjarte-lunge-redning på Floyd i ambulansen.

(©NPK)