utenriks

Personen som vart knivdrepen, var tilsett i leiinga på skulen.

Politiet opplyser at to vaksne og to elevar vart sende til sjukehus, men har ikkje oppgitt fleire detaljar i saka.

Politiet opplyste torsdag formiddag at situasjonen er under kontroll, melder Reuters.

Angriparen er identifisert som ein 22 år gammal mann frå byen Martin. Knivangrepet skjedde i Vrutky nordvest i Slovakia.

