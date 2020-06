Trump vil sanksjonere internasjonale etterforskarar

utenriks

Ein høgtståande tenestemann, som ikkje har lov til å uttale seg offentleg om ordren frå den amerikanske presidenten, seier at etterforskinga til ICC krenkjer USAs suverenitet. Han hevdar Russland kan bli oppmuntra til å klage på amerikanske mannskap.

ICC-folk som er direkte involverte i etterforskinga av amerikanske soldatar eller etterretningsfolk for krigslovbrot i Afghanistan utan samtykke frå USA, kan få økonomiske sanksjonar og reiseforbod.

Domstolen i Haag vart oppretta i 2012 for å handtere saker om krigslovbrot, lovbrot mot menneskja og folkemord i område der gjerningsmennene elles kunne sleppe unna utan å bli stilt til ansvar.

Droppar internasjonalt samarbeid

Presidentordren føyer dermed endå ein organisasjon til lista over internasjonale løysingar Trump har brote med eller angripe. Den amerikanske presidenten har allereie trekt USA ut av Parisavtalen for å kjempe mot klimaendringar, atomavtalen med Iran og to nedrustingsavtaler med Russland.

USA er heller ikkje med i FNs flyktningråd eller Unesco lenger, og Trump har trua med å gå ut av Den internasjonale postunionen og bryte med Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Ulikt dei nemnde organisasjonane har USA aldri slutta seg til ICC. Begge dei store partia fryktar politisk motiverte saker mot amerikansk personell, og USA har fått løfte frå dei fleste av medlemmene i domstolen om at dei ikkje skal drive fram slike saker.

Likevel har advokatane ved domstolen vore villige til å etterforske amerikanske soldatar. Ei slik sak tidlegare i år førte til amerikansk fordømming.

Vil straffeforfølgje sine eigne

I fjor trekte utanriksminister Mike Pompeo tilbake visumet til påtaleleiar Fatou Bensouda. Han hadde bede dommarar ved ICC starte etterforsking av eit påstått krigslovbrot der amerikanske mannskap kunne vere innblanda.

Før det hadde tidlegare tryggingsrådgivar John Bolton trua med sanksjonar mot ICC-tilsette som etterforska styrkar frå USA eller USAs forbundsfellar, inkludert Israel. Både Bolton og Pompeo meiner tiltak mot domstolen er nødvendige for å hindre at han krenkjer USAs suverenitet. Pompeo sa i mai at USA er i stand til å straffeforfølgje sine eigne borgarar utan å måtte svare for ein utanlandsk domstol som skal etterforske saker eit land sjølv ikkje er i stand til å etterforske.

– Denne domstolen er korrumpert og prøver å gå etter unge amerikanske menn og kvinner som har kjempa hardt, og som har gjort det i samsvar med lovene i det mest siviliserte landet i verda, USA, sa Pompeo i eit intervju for to veker sidan.

(©NPK)