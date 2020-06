UNDP åtvarar mot desinformasjon om koronaviruset

utenriks

– Styresmaktene må ta leiinga i kampen mot den aukande straumen av falsk, hatsk og misvisande informasjon som truar med å forverre den frå før av alvorlege situasjonen som pandemien har skapt, meiner UNDP.

Sosiale medium og useriøse nyheitskjelder bidreg til frykt, stigmatisering, diskriminering og forvirring, meiner FNs utviklingsfond.

– Tsunamien av falske kurar, forklaringar, konspirasjonsteoriar og falske nyheiter som har fossa inn over media generelt og nettplattformer spesielt, har skapt eit kaotisk informasjonsmiljø, seier UNDP-leiar Achim Steiner.

– Det undergrev ikkje berre effektiviteten av folkehelsetiltaka, men fører òg til vald og diskriminering, forvirring, frykt og utvilsamt også samfunnsskadar på lang sikt, seier han.

Styrkjer sin eigen dagsorden

Steiner understrekar kor viktig det er å forankre innsatsen mot koronaviruset og omtalen av innsatsen i vitskap, fakta, menneskerettar og solidaritet.

– Mange aktørar har eit ansvar for å motverke feilinformasjon. Vi vil ikkje oppnå reell framgang utan at styresmaktene tek leiinga, meiner UNDP-sjefen.

– Utfordringa i dag er at verktøy og taktikkar for å spreie feilinformasjon og desinformasjon bokstaveleg talt berre er eit tastetrykk unna for alle som ønskjer å bruke covid-19-krisa til å styrkje sin eigen dagsorden, inkludert offentlege etatar, seier Steiner.

Upålitelege kjelder og avsendarar

Forskarar ved Bruno Kessler Foundation har analysert 112 millionar innlegg om pandemien i sosiale medium og fann at 40 prosent av dei viste til upålitelege kjelder.

178 millionar Twitter-meldingar er òg analyserte, og nesten 42 prosent av dei kom frå såkalla bots, automatiserte applikasjonar.

Reuters Institute har òg granska koronainformasjon som blir spreidd i sosiale medium og fann at rundt ein tredel av brukarane som vart undersøkte, hadde delt falsk eller villeiande informasjon om viruset.

Hjelper land

UNDP hjelper no institusjonar, medium og samfunnsaktørar i fleire land med å hindre spreiinga av desinformasjon, og FN-organisasjonen støttar òg arbeidet med å spreie rett informasjon, mellom anna i sosiale medium.

I Libanon samarbeider UNDP med informasjonsdepartementet, Verdshelseorganisasjonen (WHO) og FNs barnefond (Unicef) om ein nasjonal kampanje for å motverke spreiing av feilinformasjon om viruset.

I Somalia bidreg UNDP til ein nasjonal kampanje som gir råd om alt frå handhygiene til trygge gravferder, og samarbeider òg med den største teleoperatøren i landet om å sende meldingar med informasjon til millionar av mobiltelefonar.

I det vestafrikanske landet Guinea-Bissau har UNDP i samarbeid med helsedepartementet støtta utviklinga av ei nettside for faktasjekk, som både journalistar, legar og økonomar bidreg til.

Sår splid

– Regjeringar har lite å tene på å skjule informasjon, undertrykkje meiningar eller så splid om covid-19, seier Malin Herwig, fungerande direktør ved UNDP-senteret Oslo Governance Centre.

– I den næraste framtida vil det føre til overbelastning av helsesystema og sinte og forvirra borgarar, meiner ho.

– På lang sikt vil det tære på demokratiske verdiar og prinsipp, menneskerettar og sosialt samhøyr, seier Herwig.

