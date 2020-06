Amnesty skuldar kroatisk politi for tortur av asylsøkjarar

utenriks

Menneskerettsorganisasjonen har intervjua fleire afghanske og pakistanske asylsøkjarar, som vart arresterte av kroatisk spesialpoliti i Plitvice-området i slutten av mai.

Politifolka skaut i lufta, batt mennene fast, slo dei med metallstenger, batongar og pistolkolbar, og smurde deretter matrestar i dei blødande såra, i håret og på kleda deira.

– Dei tok bilete av oss med telefonane sine, og dei song og lo, fortel Amir, ein av ti menn som vart mishandla.

Ahmed fekk brot i armen og nasen og måtte syast i bakhovudet etter mishandlinga. 30 år gamle Tariq hamna i rullestol, går det fram av rapporten.

– Dei byrja å slå hovudet mitt med kolben på ein pistol medan eg låg på bakken. Eg prøvde å verne meg med hendene, men dei sparka meg og slo hendene mine med metallstenger, fortel Tariq.

Tvinga til å gå

Etter nesten fem timar med mishandling, vart mennene overlatne til kroatisk grensepoliti. Deretter vart dei plasserte i to varebilar, køyrd til grensa mot Bosnia og fekk beskjed om å gå.

– Dei vart heilt sett ut då dei såg korleis vi var behandla. Vi var dynka i blod og heilt ute av oss. Vi kunne så vidt stå på beina, langt mindre gå til fots i timevis til Bosnia, men dei bad oss om å gå. Dei bad oss om å bere dei som ikkje var i stand til å gå sjølv, fortel Faisal.

Fem av mennene greidde å ta seg fram til eit mottakssenter i Velika Kladusa i Bosnia, drive av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Fem andre makta ikkje å gå så langt, men vart funne av hjelpearbeidarar og hjelpt til senteret.

Kritiserer EUs tausheit

Amnesty har intervjua legane som behandla mennene etter mishandlinga. Dei går god for det mennene fortel og seier at skadane er i tråd med det dei fortel at dei vart utsette for.

– EU kan ikkje lenger forhalde seg tause og oversjå valdsbruken og overgrepa frå kroatisk politi langs grensa. Tausheita gjer det mogleg for gjerningsmennene, ja til og med oppmuntrar dei til å halde fram med desse overgrepa utan at det får konsekvensar, seier nestleiaren for Amnestys verksemd i Europa, Massimo Moratti.

– EU-kommisjonen må etterforske dei siste rapportane om forferdeleg politivald mot migrantar og asylsøkjarar, seier han.

Siste i rekkja

Hendinga som blir dokumentert av Amnesty, er berre dei siste i ei lang rekkje tilsvarande skuldingar som blir retta mot kroatisk politi.

The Guardian skreiv i byrjinga av mai om ei tilsvarande hending, der ei gruppe asylsøkjarar som kom til Kroatia vart stansa av politiet, banka opp, spraymåla på hovudet og tvinga tilbake over grensa.

Dei som kjem til landet får ofte bagasje øydelagt og mobiltelefonar knust, før dei blir tvinga tilbake over grensa, ifølgje rapportane. Nokon skal òg ha vorte fråtekne klede og sko og tvinga til å gå barbeint i snøen i timevis og krysse iskalde elvar.

Seks av ti asylsøkjarar og migrantar som treng legehjelp når dei kjem til IOM-senteret i Velika Kladusa, har skadar som dei fortel at dei fekk av kroatisk politi etter å ha prøvd å krysse grensa, seier ein lege ved senteret.

Kroatias innanriksdepartement tilbakeviser skuldingane om politibrutalitet og mishandling av migrantar og asylsøkjarar.

