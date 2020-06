Argentinas betalingsfrist går ut

utenriks

Førre månad fekk landet for tredje gong utsett fristen for å betale 66 milliardar dollar, over 600 milliardar kroner, i gjeld. Forlenginga av betalingsfristen til 12. juni var eit forsøk på å få til ein betre avtale med kreditorane.

Vekene før hadde forhandlingane ikkje ført til noka løysing, trass i fleire tilbod frå kreditorane.

Argentina har no finpussa på tilbodet dei presenterte i mai. Planen blir lagt fram seinare fredag.

– Det er opplagt at Argentina må semjast med kreditorane i landet etter at dei ikkje godtok det første tilbodet vårt. Argentina vil no sjølvsagt forbetre tilbodet sitt, sa president Alberto Fernandez onsdag.

Det internasjonale pengefondet (IMF) gav førre veke støtte til det argentinske forslaget til ny nedbetalingsavtale. Fernandez understrekar at alle gjeldsavtalar som blir inngått, må vere berekraftige.

Landet mislegheldt ei innbetaling på 500 millionar dollar 22. mai.

Ifølgje kjelder med nær kjennskap til forhandlingane, vil det nye tilbodet fredag innehalde eit punkt om eksport av landbruksvarer. Denne næringa stod for 60 prosent av eksporten i landet i fjor.

Argentina meiner dei eksisterande vilkåra for tilbakebetaling av gjeld vil gjere at landet går konkurs.

Den totale utanlandsgjelda i landet er akkurat no på 324 milliardar dollar, tilsvarande 90 prosent av det argentinske bruttonasjonalproduktet.

(©NPK)