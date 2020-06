Danmarks justisminister: Norske turistar kan overnatte i København i sommar

utenriks

Grensene blir opna for turistar frå dei tre landa den 15. juni. Den danske regjeringa har så langt stått fast på at dei ikkje kan overnatte i København eller på Frederiksberg, og at dei berre får lov til å besøkje storbyen ei kort stund.

Regjeringa har likevel endra syn etter press frå partia Venstre og Radikale Venstre, fortel den danske kanalen.

– Det gir ikkje meining viss vi seier til turistane at dei gjerne må komme til Danmark, men berre ikkje til hovudstaden. Dei kan vere der om dagen, men må overnatte ein annan stad, sa Tommy Ahlers i det danske Venstre tidlegare fredag.