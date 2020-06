Storbritannia vil truleg lempe på tollkontrollen frå EU

utenriks

Når overgangsperioden etter brexit går ut ved årsskiftet, går britane ut av den indre marknaden og tollunionen. I februar gjorde den britiske regjeringa det klart at det betyr tollerklæringar og inspeksjonar på grensa ved import av varer.

Næringslivet har sagt at dei vil lide stort under tollsatsar og meir papirarbeid. I eit intervju med Financial Times seier Michael Gove, minister med ansvar for å førebu brexiten, at dei vil leggje fram ei meir «pragmatisk og fleksibel» løysing for grensekontrollen.

Koronapandemien har ramma næringslivet hardt, og den britiske økonomien krympa med heile 20,4 prosent til april. I tillegg har herjingane til viruset ført til forseinkar i planane om å få på plass nye grensestasjonar og -tilsette innan årsskiftet.

Nei til utsetjing

Fredag stilte Gove til møte i EU og den britiske felleskomiteen for gjennomføring av brexitavtalen. Der gjentok han det britiske standpunktet om at dei ikkje vil forlengje overgangsperioden.

– Gove var svært tydeleg. Vi noterer oss standpunkta deira, men er framleis opne for ein forlenging, sa visepresident Maros Sefcovic i EU-kommisjonen etter møtet.

Overgangsperioden er fastsett i brexitavtalen frå i fjor haust, men kan utsetjast med eitt eller to år viss partane ønskjer det. Storbritannia har lovfesta at utløpsdatoen skal vere 31. desember.

Johnson neste

Måndag skal statsminister Boris Johnson møte EU-leiarane Charles Michel, Ursula von der Leyen og David Sassoli for å diskutere framdrifta i forhandlingane om ein handelsavtale og det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Sist veke vart den fjerde forhandlingsrunden gjennomført utan at det var vesentleg framdrift på viktige spørsmål som fiskeri, tilgang til den indre marknaden i EU og reglar for å sikre rettferdig konkurranse. EUs sjefforhandlar har sagt at ein avtale må vere ferdigforhandla innan utgangen av oktober for at det skal vere praktisk mogleg å få han godkjend innan årsskiftet.

(©NPK)