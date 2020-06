Twitter slettar kinesisk desinformasjonsnettverk

utenriks

Kampanjen var retta mot demokratirørsla i Hongkong og hadde òg til hensikt å setje USA i vanry, ifølgje Twitter.

Twitter er, til liks med YouTube, Google og Facebook, blokkert i Kina, der styresmaktene bruker det som kallast den store brannmuren, for å avgrense tilgang til nyheiter og informasjon.

Men kinesiske diplomatar og statlege medium har dei siste åra strøymt til nettopp desse sosiale media for å fremje framstillinga til styresmaktene.

Forskarar og nokre vestlege regjeringar har gitt uttrykk for at Kina nyttar nettverk beståande av statskontrollerte eller statleg tilknytta brukarkontoar i sosiale medium, forkledd som vaskeekte personlege brukarar, for å spreie bodskapen eller desinformasjonen til styresmaktene.

Twitter oppgir at selskapet har teke ned statleg tilknytta nettverk styrt av ei kjerne beståande av 23.750 kontoar og som var forsterka med ytterlegare 150.000 kontoar.

– Dei tvitra hovudsakleg på kinesiske språk og spreidde geopolitiske framstillingar i favør av det kinesiske kommunistpartiet, medan dei heldt fram med å fremje villeiande framstillingar rundt den politiske dynamikken i Hongkong, skriv Twitter i ein analyse.

Førre månad flagga Twitter ei melding frå ein talsmann for den kinesiske regjeringa med faktasjekk-symbol. Vedkommande hadde fremja ein konspirasjonsteori om at amerikanske militære kan ha planta koronaviruset i Kina.

(©NPK)