Beijing-bydel nedstengt – nye koronatilfelle

Dei seks tilfella vart stadfesta laurdag, to dagar etter at det første smittetilfellet på to månader i Beijing vart påviste torsdag. Personen som fekk påvist smitte torsdag, hadde besøkt kjøttmarknaden Xinfadi førre veke og hadde ikkje vore utanfor byen.

Tre av dei seks som fekk påvist smitte laurdag er tilsette på kjøttmarknaden. Ein fjerde var ein kunde, og dei to andre var tilsette ved eit kinesisk kjøttforskingssenter som ligg 7 kilometer unna. Den eine av dei to besøkte kjøttmarknaden førre veke.

