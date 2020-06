36 nye koronadødsfall i Storbritannia

utenriks

Det går fram av offisielle tal som vart offentleggjord søndag. Talet som blir rapportert i helgane, er gjerne lågare enn på vekedagane på grunn av etterslep i rapporteringa.

Storbritannia er det landet i Europa der det er registrert flest dødsfall.

Det offisielle talet omfattar personar som har døydd på sjukehus og sjukeheim og som har testa positivt for koronaviruset. Statistikken over dødsfall generelt viser likevel eit langt høgare tal døde enn normalt for perioden, noko som tyder på at det reelle talet på offer for pandemien i landet er høgare.

Det er registrert over 295.000 smittetilfelle i Storbritannia.

(©NPK)