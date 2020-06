Helseministeren i Chile bytt ut etter justering av dødstal

utenriks

President Sebastián Piñera kunngjorde helseminister Jaime Mañalich sin avgang laurdag, og seinare å dagen vart Enrique Paris teken i eid som ny statsråd i ein seremoni strøymt på nett.

Kritikken mot den avgåtte helseministeren har auka medan debatten rundt handtering av smitte- og dødstal har gått føre seg i Chile.

Ifølgje dei offisielle registrerte tala er talet på covid-19-dødsfall i Chile oppe i over 3.000, men ifølgje ei melding frå den undersøkjande journalistiske organisasjonen CIPER laurdag, har Chile informert Verdshelseorganisasjonen (WHO) om at det reelle talet truleg er over 5.000.

Visehelseminister Paula Daza forklarer dei ulike tala med at det nye talet presentert for WHO, inkluderer både stadfesta og mistenkte covid-19-dødsfall, medan det lågare talet berre tek med stadfesta tilfelle.

Fredag sette Chile nye rekord for talet på smittetilfelle registrert på 24 timar med 6.754 positive koronavirustestar. I same periode stadfesta landet 222 covid-19-dødsfall.

