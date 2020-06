20 år gammalt plastavfall funne godt bevart på djupt vatn

utenriks

Funna vart gjorde på 4.150 meters djupne omtrent 800 kilometer utanfor kysten av Peru i Sør-Amerika.

– Verken posen eller boksen viste teikn til fragmentering eller nedbryting i komponentane, seier biokjemikar Stefan Krause frå havforskingssenteret Geomar i Tyskland.

Funnet er det første som kan gi gode svar om skjebnen til plastavfall djupt nede i havet. Frå før av det er knapt nokon langsiktige data om plastavfall som er på 4.000 meters djup eller lågare. Årsaka er at avfallet har vore vanskeleg å datere.

Slik var det ikkje denne gongen. Plastposen inneheldt ein brusboks spesiallagd for tennisturneringa Davis Cup i 1988. Boksen, som inneheldt eit tysk meieriprodukt, viste eit postnummer som berre har eksistert sidan 1990 og hadde eit merkenamn som forsvann i 1999.

Kan true økosystemet

Avfallet vart truleg forlate av tyske forskarane som mellom 1989 og 1996 undersøkte effekten av mogleg utvinning av manganknollar i området. Posen og boksen vart funnen då staden vart besøkt igjen i 2015.

Då funna vart undersøkte, la Geomar-forskarane merke til at den mikrobiologiske faunaen på avfallet var forskjellig frå havbotnen i nærleiken.

– Mikroorganismane finst alle på havbotnen, men det lèt til at større samlingar av plast kan føre til lokale endringar i kva artar som dominerer, seier Krause.

Det betyr at plastavfall på havbotnen kan skape kunstige leveområde og dermed setje funksjonen til økosystemet i fare.

Norsk havprosjekt

I oktober vart det klart at norske styresmakter skal bidra med over tre milliardar kroner til tiltak for berekraftig havforvaltning mellom 2020 og 2024.

– Vi må både verne havet mot forureining og leggje til rette for framleis mat- og energiproduksjon frå havet. Det er berre gjennom ei berekraftig forvaltning av havområda og ved å ta i bruk ny teknologi, at vi vil lykkast med å skape nye jobbar og næringar. Alle land må bidra meir, og Noreg vil trappe opp innsatsen både nasjonalt og internasjonalt, sa statsminister Erna Solberg (H) då.

Årleg hamnar rundt 8 millionar tonn plast i havet, ifølgje tal frå Verdsnaturfondet (WWF). Det svarer til 15 tonn plast i minuttet.

(©NPK)