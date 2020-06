utenriks

Whelan, som tidlegare har tenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet, var skulda for å ha skaffa seg gradert russisk informasjon. Det er ikkje kjent kva slags informasjon det er snakk om.

50-åringen har sete i russiske varetekt det siste halvanna året etter at han vart arrestert i Moskva i desember 2018. Han vart operert for brokk for to veker sidan, opplyser russiske medium. Ifølgje den amerikanske ambassaden vart Whelan hasteinnlagt fordi tilstanden hans hadde vorte livstruande.

(©NPK)