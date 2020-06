Europa opnar grensene med håp om økonomisk betring

utenriks

Økonomien i Europa har fått seg ein kraftig smell som følgje av nedstenginga som vart innført for tre månader sidan for å avgrense smitte av koronaviruset.

Turistindustrien er ein av mange bransjar som er ramma særleg hardt.

Når fleire europeiske land gjenopnar grensene måndag, blant dei Frankrike, Tyskland, Belgia, Hellas, Italia og Ukraina, ser mange lysare på den økonomiske framtida.

Det er likevel framleis restriksjonar knytte til Sverige, Spania, Portugal og Storbritannia.

Treng turistar

Italias utanriksminister Luigi Di Maio har omtalt måndagen som ein «D-dag» og har understreka kor viktig det er for landet å få turistindustrien i gang igjen.

– Det å fjerne blokkeringa av turistar betyr å få utanlandske turistar til Italia, noko som vil gi ytterlegare støtte til økonomien vår, handelsmennene våre og familiane våre gjennom sommarsesongen, skreiv han i eit Facebook-innlegg søndag.

Hellas, som også er ein svært populær feriedestinasjon, gjenopna sine to største flyplassar, i Aten og Thessaloniki, måndag.

– Vi er desperate etter turistar, vi må ha dei. Viss vi ikkje har folk her, korleis skal vi overleve? seier Michalis Drosos, som jobbar i ein suvenirbutikk på den populære turistøya Santorini.

Tyske voner

Tysklands utanriksdepartement fjerna natt til måndag ei åtvaring om reising til 27 land i Europa frå nettsidene sine. Landet har òg slutta med utstrekt grensekontroll.

Det tyske industri- og handelskammeret (DIHK) er forventningsfulle i møtet med dei gjenopna grensene.

– Gjenopninga av EU-grensene kan fungere som ein stimulipakke nummer to for den tyske økonomien, utan at det kostar staten ein einaste cent, skriv dei i ei fråsegn.

– Glad

Frankrike gjenopna måndag grensene for alle EU-land med unntak av Spania, som det er innført restriksjonar mot fram til 21. juni. Spania har gjengjeldt avgjerda med same tiltak retta mot Frankrike.

– Kampen mot epidemien er ikkje over, men eg er glad for at vi har vunne det første slaget mot viruset, sa Macron i ein tale i samband med gjenopninga, ifølgje The Guardian.

Personar frå Storbritannia som kjem til Frankrike, må i karantene i to veker.

Sverige sett bort frå i Norden

Svenskane har ikkje stengt grensene sine under koronakrisa, men resten av dei nordiske landa har restriksjonar på innreise frå Sverige – med unntak av Gotland.

Danmark har opna grensa for Noreg, Island og Tyskland, men for å komme inn i Danmark, må ein ha førehandsbestilt minimum seks overnattingar.

Berre timar etter at Danmark heva restriksjonane mot Tyskland, vart det observert lange køar ved grensa ved Kupfermuehle.

