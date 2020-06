Full smittealarm i Beijing etter koronautbrot på marknad

utenriks

Xinfadi-marknaden sør i byen vart i helga stengt, og tusenvis av tilsette og kundar blir no testa for viruset. Fleire bydelar i den kinesiske hovudstaden er isolert og nedstengt som følgje av det nye utbrotet. Det er sett i verk testing av over 90.000 menneske som bur i dei utsette områda.

Sidan 30. mai har 200.000 menneske besøkte Xinfadi-marknaden, som er byens største for ferskvarer, og kinesiske styresmakter prøver no å spore opp alle slik at dei kan testast. Det er sett opp nesten 200 teststasjonar over heile hovudstaden, og ved fleire av dei danna det seg køar måndag.

8.000 tilsette har allereie vorte testa og sendt i karantene.

Nær 80 testa positivt

Måndag gav opp styresmaktene at 79 personar med tilknyting til marknaden så langt har testa positivt. Seinare same dag opplyste Verdshelseorganisasjonen WHO at det er over 100 stadfesta smittetilfelle i det nye utbrotet i Beijing.

Over heile byen blir idrettshallar og kultur- og underhaldningslokale stengt inntil vidare.

Xu Ying, som representerer styresmaktene i Beijing, sa på ein pressekonferanse at desinfiseringa av offentlege stader må trappast opp i heile byen, til liks med kontroll av folks kroppstemperatur. Samtidig er det innført reiserestriksjonar som inneber at folk ikkje får lov til å reise inn i bydelar der dei ikkje bur.

Styresmaktene har òg stengt ein annan marknad nordvest i byen, Yuquandong, der det er oppdaga smitte som skal vere knytt til Xinfadi-marknaden sør i byen.

Genetiske analysar skal ha vist at viruset truleg er importert frå Europa, men ein veit enno ikkje om det har spreidd seg via menneske eller som følgje av mattransport.

Norsk laks fjerna

Fleire supermarknader hadde måndag fjerna laks frå hyllene etter at det vart funne koronavirus på eit skjærebrett for importert laks, ifølgje avisa Global Times. Norsk laks er dermed ikkje å finne i butikkhyllene i fleire store supermarknadskjeder, melder NRK.

Over heile byen fjernar supermarknader varer som kjem frå marknadene, ikkje minst store mengder frukt og grønsaker. Søndag vart det meldt at mange innbyggjarar hamstra frukt og grønt.

Utbrotet blir svært teke alvorleg, og andre stader i Kina blir folk åtvara mot å reiste til Beijing. Dei som kjem tilbake frå hovudstaden, må rekne med å bli sett i karantene.

Ein 19 år gammal student seier til AFP at ho byrja på skulen i Beijing for få dagar sidan, men at ho no vil reise tilbake til heimbyen i frykt for smitte.

To lokalpolitikarar sparka

Utbrotet i Beijing skjer etter at Kina i fleire veker tilsynelatande har hatt koronautbrotet under full kontroll, med svært få nye smittetilfelle og berre enkelte dødsfall.

Representantar for lokale styresmakter i bydelen Fentai, der marknaden ligg, er no under etterforsking, og fleire har mista jobben. Det gjeld mellom anna viseborgarmeisteren til distriktet Zhou Yuqing, opplyser det kinesiske nyheitsmediet HK01.

Landet melder om at det no er 177 personar som er sjuke av covid-19 i Kina, og at tilstanden er kritisk for to av dei. Det er det høgaste talet sidan byrjinga av mai.

Ifølgje Worldometer har over 83.000 menneske i Kina vorte registrert smitta av koronaviruset sidan utbrotet i desember i fjor. 4.634 koronasmitta er melde døde.

