– Vi har identifisert angriparen, og han vil bli arrestert snart, seier talsperson for politiet, Adel Haidar, til nyheitsbyrået DPA.

Utan å komme med ytterlegare detaljar sa politiet at bakgrunnen for hendinga var ei «juridisk problemstilling», og at angriparen sannsynlegvis er ein slektning av dei drepne.

