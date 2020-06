Oljegigant trur koronakrisa får varig effekt

utenriks

Toppsjef Bernard Looney meiner stadig meir tyder på at koronapandemien vil få ein varig økonomisk effekt.

– For å gjenspegle den effekten har vi endra prisforventningane våre, seier han.

BP trur no at prisen på nordsjøolje i gjennomsnitt vil liggje på 55 dollar fatet mellom 2021 og 2050. Også anslaga for gassprisane blir senka.

Nedskrivingane i andre kvartal kan bli på mellom 13 og 17,5 milliardar dollar, opplyste BP måndag. Det svarer til mellom 128 og 170 milliardar kroner.

I tillegg varsla BP for ei veke sidan at talet på tilsette skal reduserast med 10.000.

Den britiske oljegiganten trur koronakrisa vil auke tempoet i overgangen mot meir klimavennlege energiformer. Sidan utsiktene for petroleum har vorte meir utfordrande, vil selskapet gjere ei ny vurdering av nokre av planane for nye utbyggingar.

Norske Equinor trur oljeprisen vil halde seg mykje høgare enn det BP legg til grunn. Ifølgje Dagens Næringsliv ventar Equinor ein oljepris på 80 dollar fatet i 2030.

(©NPK)