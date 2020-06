utenriks

Rettsavgjerda på måndag frå den konservative domstolen blir omtalt som ein enorm siger for rettane til LHBT-personar.

Med seks mot tre stemmer fastslo Høgsterett at ei avgjerd i den føderale borgarrettslova frå 1964 òg gjeld forskjellsbehandling av homofile og lesbiske arbeidstakarar. Like etter kom ei rettsavgjerd som gir det same vernet til transpersonar.

Den aktuelle avgjerda er kjend som Title VII og forbyr diskriminering i arbeidsmarknaden basert på mellom anna kjønn.

(©NPK)