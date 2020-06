Tysklands EU-bidrag kan auke med 42 prosent

utenriks

Tyske medium skriv måndag at bidraget kan auke med 13 milliardar euro i året for perioden 2021–27. Dei siste åra har bidraget i gjennomsnitt vore 31 milliardar euro per år.

Auken kjem fram i eit svar frå regjeringa til parlamentarikar Gerard Ullrich frå det liberale opposisjonspartiet FDP. Regjeringas tal er berre meinte som ein indikasjon, sidan detaljane i budsjettforslaget frå kommisjonen ikkje er kjende enno.

Det endelege budsjettet skal forhandlast fram blant dei 27 medlemslanda og må vedtakast einstemmig. Langtidsbudsjettet og den økonomiske gjenreisingspakken etter koronakrisa er tema for EUs videotoppmøte fredag, men det er ikkje venta at ein kjem fram til ei løysing på dette møtet.

(©NPK)