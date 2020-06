utenriks

– Ein valdeleg konfrontasjon fann stad måndag kveld. Tapet av liv på den indiske sida inkluderer ein offiser og to soldatar, sa talsmann for den indiske hæren tysdag.

Samanstøyten skjedde etter fleire veker med auka spenning og utstasjonering av fleire tusen ekstra soldatar på kvar side av grensa.

Konfrontasjonen kom mindre enn to veker etter at Indias utanriksdepartement opplyste at landet hadde inngått semje med Kina for å finne ei fredeleg løysing på grensekonflikten i Himalaya.

