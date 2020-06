Koronasmitte på fly frå Pakistan til København

utenriks

Flyet kom frå Islamabad til København 6. juni og hadde rutenummer PK8771.

Ifølgje det danske Styrelsen for Patientsikkerhet var fire personar smittsame medan dei var om bord i flyet. Ved hjelp av smittesporing har ein seinare funne ytterlegare to personar som er smitta. Det blir no jobba med å finne ut om fleire kan ha vorte smitta.

Det er ikkje opplyst om dei smitta framleis er i Danmark, eller om dei er i isolasjon. Det er heller ikkje opplyst om det er snakk om danske eller utanlandske statsborgarar.

(©NPK)