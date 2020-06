To tilfelle av koronasmitte på New Zealand etter tre veker

utenriks

Det er første gong på tre veker at det er påvist nye tilfelle av covid-19 på New Zealand. Førre veke erklærte regjeringa at landet var fritt for koronasmitte, men tysdag opplyste helsedepartementet i landet at to nye tilfelle var oppdaga.

Begge dei smitta var reisande som nyleg hadde vore i Storbritannia og hadde samband til kvarandre.

New Zealand heva 8. juni dei fleste restriksjonane for å hindre smittespreiing, med unntak av strenge reglar ved grensa. Alle som kjem til New Zealand frå utlandet må i tvungen isolasjon i to veker.

