Trump varslar at politiet får forbod mot å ta kvelartak

Ifølgje Trump vil kvelartak berre vere lov når politiet er trua på livet.

– Som ledd i den nye fullmaktsprosessen, vil kvelartak bli forbode bortsett frå når livet til ein betjent er i fare, sa Trump då han tysdag signerte ein ordre om politireformer.

– I tillegg ser vi på nye avanserte og kraftige, men mindre dødelege våpen for å hindre dødelege interaksjonar, sa presidenten vidare.

Beskjeden kom etter at det i fleire veker har vore store demonstrasjonar mot rasisme og politivald i USA.

Protestane byrja etter at afroamerikanske George Floyd vart drepen under ein arrestasjon i Minneapolis 25. mai. Han døydde som følgje av at ein politimann pressa kneet sitt mot nakken hans i nær ni minutt.

Ifølgje nyheitsbyrået AP har Trump òg gitt ordre om at det skal opprettast ein database for å spore opp politibetjentar som får klager som følgje av overdriven maktbruk. Politiavdelingar skal kunne sjekke denne databasen før dei tilset nokon frå ei anna avdeling.

Trump brukte òg seremonien i Rosehagen utanfor Det kvite hus til å kritisere det han omtaler som «radikale og farlege forsøk» på å ta frå politiet finansiering og avvikle og oppløyse politiavdelingar.

