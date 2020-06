Trump varslar eiga lov for å forbetre politiet

utenriks

Trump varsla den kommande presidentordren måndag då han møtte journalistar. Nyheita kjem etter fleire veker med demonstrasjonar mot politiet på grunn av dødsfalla til George Floyd i Minneapolis og Rayshard Brooks i Atlanta, som begge vart drepne av politifolk i samband med arrestasjonar.

– Det overordna målet er at vi ønskjer lov og orden, og at vi ønskjer det blir utført på ein rettferdig og trygg måte, sa Trump, som understreka at politikorpset i landet bestod av «for det meste flotte folk».

Ein talsmann for presidenten sa at ordren vil gå ut på å motivere politiet til å gi tenestemennene betre opplæring. Det vil òg gå ut på å etablere ein nasjonal database som skal hindre tenestemenn som har fått reaksjonar på dårleg åtferd, frå å søkje nye jobbar i andre distrikt.

Trump vil òg at sosialarbeidarar skal vere med politiet på utrykkingar som gjeld saker med personar med psykiske lidingar eller heimlause.

Trumps varsla ordre kjem medan det går føre seg forhandlingar i Kongressen om å innføre reformer på føderalt nivå for politiet. Både Demokratane og Republikanarane jobbar med ulike forslag til endringar i metodane til politiet og skjerping av handlingsrommet. Demokratane vil òg gjere det enklare å forfølgje regelbrot av politifolk i teneste.

