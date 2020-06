Tysk statsadvokat har skrive brev til Madeleine McCanns foreldre

utenriks

Den tyske statsadvokaten Hans Christian Wolters, som etterforskar den 13 år gamle forsvinninga til Madeleine McCann i Portugal, har skrive eit brev til foreldra til jenta, Kate og Gerry McCann, melder britiske Sky News.

I brevet skal det stå at Wolters sit på «konkrete bevis» for at dottera deira er død, men statsadvokaten skriv at han ikkje kan fortelje om desse bevisa utan å setje heile etterforskinga i fare.

For to veker sidan vart det kjent at ein 43 år gammal tysk mann, som er identifisert som Christian Brückner av britiske og internasjonale medium, er mistenkt for bortføringa og det sannsynlege drapet. Han skal ifølgje The Times stille seg uforståande til siktinga og vil nekte å la seg avhøyre av politiet med mindre dei har nye bevis som knyter han til saka.

Til The Daily Mail som følgjer den tyske etterforskinga i Braunschweig tett, uttalte Wolters måndag at han enno ikkje eingong hadde delt avgjerande bevis med politiet i Storbritannia eller i Portugal, der saka òg er under etterforsking.

– Vi har vore heilt klare på at vi etterforskar ei drapssak, og at vi har bevis for det. Eg kan forstå smerta til foreldra – og at dei vil ha utløp for ho – men det er betre for dei at vi kan etterforske saka fullt ut, seier Wolters.

