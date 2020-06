EU skal granske fusjon av bilgigantar

utenriks

Samanslåinga vil resultere i eit selskap som mellom anna vil omfatte merka Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo og Maserati.

EU-kommisjonen er bekymra for at fusjonen kan svekkje konkurransen i marknaden for lette varebilar, som veg mindre enn 3,5 tonn.

Vestager påpeika onsdag at det i utgangspunktet er færre produsentar av varebilar enn av personbilar.

Granskinga skal etter planen vere fullført i oktober. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) og PSA håpar å ha gjennomført fusjonen første kvartal neste år.

