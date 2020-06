Ikea vil betale tilbake all statsstøtte under koronakrisa

utenriks

Ikea opplyser at åtte europeiske land og dessutan USA gav selskapet finansiell støtte. Dei åtte landa er Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Irland, Portugal, Romania, Serbia og Spania. Summane er ikkje oppgitt.

– Ikea er i kontakt med regjeringar i ni land for å betale tilbake det vi fekk i tilskot til lønn til dei tilsette då pandemien herja som verst, seier ein talsperson for Ingka Group, selskapet som styrer Ikeas sal til forbrukarar.

Ikea understrekar at ingen heilt veit korleis pandemien vil utvikle seg vidare, men at konsernet no har ei betre forståing av korleis konsekvensane blir.

– Vi har komme til at det riktige er å betale tilbake det vi fekk i tilskot, seier talsperson Tolga Oncu.

Ikea frykta at omsetninga ville falle 70–80 prosent, men etter gjenopninga har salet teke seg sterkt opp. Ikea opplever ei større tilstrøyming enn venta og at svært mange ønskjer fornyingar og forbetringar i heimen.

– Talet viser no at omsetninga berre har gått ned med 10 prosent, og det er før varehusa opnar i USA, Storbritannia og Russland, seier Oncu.

Seint i april opplyste Ikea at rundt 300 av dei 380 varehusa på verdsbasis var stengde, blant dei alle dei 30 i Kina. No er det berre 16 varehus som enno ikkje har gjenopna for kundar.

(©NPK)