Nord-Korea truar med militær aktivitet i demilitarisert sone – Sør-Korea svarer på kritikk

Den nordkoreanske hæren gjentok onsdag truslane om at dei vil utplassere militære styrkar i tidlegare demilitariserte soner heilt opptil grensa til Sør-Korea.

Samtidig med utspelet frå dei nordkoreanske militærleiarane kom Sør-Koreas presidentadministrasjon med ei fråsegn om at dei ikkje lenger vil godta urimeleg åtferd frå leiarane i Nord-Korea, ifølgje nyheitsbyrået Yonhap.

Etter at Nord-Korea tysdag sprengde samarbeidskontoret mellom dei to landa i Kaesong kom Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong med karakteristikkar som president Moon Jac-in i Sør-Korea reagerer på.

Tilliten øydelagt

Ein talsmann for presidenten kallar fråsegnene uforskamma og ei tankelaus handling som fullstendig har øydelagt den etablerte tilliten mellom dei to leiarane.

I ei offisiell fråsegn tidigare onsdag sa den nordkoreanske militærleiinga at dei vil utplassere styrkar i den vestlege grensebyen Kaesong og ved Kumgangfjellet på austkysten.

Begge områda har tidlegare vore demilitarisert og symbol på samarbeid mellom Nord- og Sør-Korea, men har vore stengt i årevis etter at ei sørkoreansk kvinne vart skoten av ein nordkoreansk soldat i Kumgangfjellet i 2008.

Propaganda

Forsvarsleiinga sa òg at dei vil ta opp att militærøvingar, sette opp vaktpostar i grenseområda og sende ballongar med propagandamateriell mot Sør-Korea.

Dei varsla tiltaka vil vere i strid med ein fredsavtale som vart inngått mellom landa i 2018 og i praksis leggje heile avtalen død. Det sørkoreanske gjenforeiningsdepartementet beklaga onsdag avgjerda frå nabolandet, viste til ein avtale mellom landa frå 2000 og sa at dei planlagde handlingane krenkte det sørkoreanske folkets eigedomsrett.

– Vi uttrykkjer vår sterke beklaging over kunngjeringa frå generalstaben for den koreanske folkehæren om å gjere Kumgang og Kaesong om til militære soner, sa statssekretær Suh Ho under ein pressekonferanse onsdag.

Ballongar

Noko av bakgrunnen for den auka spenninga mellom landa er at sørkoreanske aktivistar har sendt mange løpesetlar med luftballongar over grensa mot Nord-Korea. Løpesetlane kritiserer Nord-Koreas leiar Kim Jong-un, noko nordkoreanarane reagerer svært sterkt på.

Ifølgje nordkoreanske leiarar har slike sendingar auka veldig i mengde.

Sør-Korea har som regel tillate slike ballongar over grensa ved å vise til retten aktivistane har til ytringsfridom, men har varsla eit mogleg forbod for å roe ned situasjonen.

(©NPK)