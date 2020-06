Trump-administrasjonen vil stanse bok frå tidlegare sikkerheitsrådgivar Bolton

utenriks

Det amerikanske justisdepartementet fremja tysdag eit søksmål i ein føderal domstol i Washington der det går fram at regjeringa vil stanse boka «The Room Where It Happened: A White House Memoir», skrive av tidlegare sikkerheitsrådgivar John Bolton.

I søksmålet heiter det at ei utgiving kan true sikkerheita i riket ved at den avslører hemmelegstempla opplysningar som Bolton hadde tilgang til dei 17 månadene han jobba for Trump-administrasjonen.

Boka skal etter planen komme ut neste tysdag. Forlaget Simon & Schuster avviser søksmålet og kallar det berre «det siste i ei rekkje forsøk frå administrasjonen for å hindre publiseringa av ei bok som vil vere lite flatterande for presidenten». Forlaget skriv vidare at Bolton har samarbeidd med tilsette i Det kvite hus for å vurdere bekymringane rundt innhaldet i boka, men at innhaldet slik det er no, fullt ut er i samsvar med reglane for ytringsfridom i USA.

I søksmålet ber Justisdepartementet om at publiseringa av boka blir utsett, slik at boka kan gjennomgå ei ny sikkerheitsvurdering. Det blir òg kravd at departementet skal få dei inntektene som Bolton måtte ha på utgivinga.

Bolton forlét Trump-administrasjonen som følgje av usemje om Trumps politikk i Nord-Korea og Afghanistan. Han vitna ikkje mot Trump under riksrettssaka, og Bolton blir derfor kritisert for å heller vilje selje bøker med informasjonen han sit på.

(©NPK)