USA med nye sanksjonar medan Syrias økonomi er i fritt fall

– Vi ser for oss mange fleire sanksjonar, og vi vil ikkje stanse før Assad og regimet hans stansar den unødvendige og brutale krigen sin mot det syriske folket, seier USAs utanriksminister Mike Pompeo i ei fråsegn onsdag.

Han kallar sanksjonane for byrjinga på ein vedvarande kampanje med økonomisk og politisk press som skal ta frå Assad-regimet inntekter og støtte «som brukast til å føre krig og gjere seg skuldig i masseovergrep mot det syriske folk».

Kunngjeringa kom samtidig som lova Caesar Act tredde i kraft. Den vart vedteken av Kongressen i fjor og opnar for straffetiltak mot selskap som gjer forretningar med Assad-regimet.

Enorm prisstigning

Ekspertar meiner at USAs sanksjonar kjem til å gjere liva endå vanskelegare for vanlege syrarar, og over 80 prosent lever i fattigdom som følgje av krig og ein nedkøyrd økonomi.

– Prisane på mat og basisvarer har skote i vêret, nokon av dei har auka med over 60 og 70 prosent, noko som er meir enn kva forbrukarane har råd til, seier Yasser Ammar, som er tilsette i eit statseigd selskap i Damaskus.

– Marknadene er no utan kundar. Lønningane våre er dei same, medan prisane stig konstant, og mange varer har forsvunne frå innkjøpslistene, sjølv for rike menneske, seier Ammar til nyheitsbyrået DPA.

2.700 pund for dollaren

Dei siste dagane har den økonomiske krisa vorte forverra i vente på dei amerikanske sanksjonane.

Tidlegare onsdag vart verdien på det syriske pundet nedskrive med 44 prosent av sentralbanken i landet. På svartemarknaden i Damaskus må folk no betale 2.700 pund for 1 dollar. I Aleppo er kursen endå høgare.

Før krigen starta i 2011, var vekselkursen 50 syriske pund mot 1 dollar.

Det er frykt for at devalueringa vil føre til ein betydeleg auke i prisane på importerte materiale, som blir subsidierte av den syriske regjeringa.

– Krigsprofitør

Første runde med sanksjonar rettar seg mot 39 personar og verksemder, mellom dei Assads kone Asma, som leiar ei rekkje syriske velgjerdsorganisasjonar. Det er første gong ho blir ramma av amerikanske sanksjonar. Dei inneber at ho ikkje lenger få tilgang til verdiar ho eventuelt har i USA.

Pompeo hevda i fråsegna si at Asma al-Assad med støtte frå ektemannen og familien sin har vorte ein av Syrias mest notoriske krigsprofitørar.

Dei amerikanske sanksjonane rammar ikkje berre selskap som er involverte i militære aktivitetar i Syria, men også olje- og gassverksemda i landet, og dessutan byggjebransjen, noko som vil ramme selskap og land som ønskjer å investere i gjenoppbygginga av Syria.

– Tida ikkje på syrarane side

FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen, gav eit dystert bilde av situasjonen då han denne veka talte til FNs tryggingsråd. Syria er midt i eit økonomisk samanbrot, som blir forverra av koronapandemien og bankkrisa i nabolandet Libanon, fastslo han.

– Syria gjennomgår ei tid med store omveltingar. Ingen som er involvert i konflikten, bør anta at dei har tida på si side. Ingen bør vere sikre på at det vil finnast betre moglegheiter lenger framme, sa den norske FN-diplomaten, som meiner at det må meir til enn forhandlingar om ei ny grunnlov for å få slutt på lidingane til syrarane. Alle partar, både syriske og utanlandske, må bidra, understreka han.

Nye protestar

FNs matvareprogram (WFP) åtvarar om at 9,3 millionar syrarar ikkje har sikker tilgang på mat, og at ytterlegare 2 millionar risikerer å hamne i same situasjon, ifølgje FNs eiga nettside.

Samtidig har det brote ut protestar i byane Sweida, Daraa og Idlib.

Den norske FN-diplomaten har sagt seg villig til å ta opp att forhandlingane om ei ny grunnlov i slutten av august. Arbeidet har vorte sett på vent grunna koronapandemien.

