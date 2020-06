Danmark opnar for fleire utanlandsreiser

utenriks

– Eg er glad for at vi no kan ta eit betydeleg skritt mot normalisering og gjere det mogleg for danskane å reise til fleire land i Europa, seier utanriksminister Jeppe Kofod (S) i ei pressemelding.

Bakgrunnen for dei nye tilrådingane og grenseopningane er at situasjonen er mykje betre enn dei har håpa på, opplyser Kofod.

Noreg har saman med Danmark vore landet med dei strengaste reisereglane i Europa, ifølgje ei kartlegging Aftenposten har gjort.

Når Danmark no skal opne grensene for fleire, kan Noreg dermed stå igjen som det mest stengde landet i Europa. 27. juni skal dei danske endringane tre i kraft.

Enkelte unntak

Detaljane i den såkalla modellen som den danske regjeringa har lagt fram, er førebels ikkje klare, men Portugal og Sverige er rekna som lukka.

Turistar frå Skåne, Halland og Blekinge i Sverige er det likevel opna for og frå 27. juni treng dei ikkje lenger oppfylle eit krav om seks overnattingar i Danmark for å få lov til å komme inn i landet.

Den danske modellen skal bli fastsett etter nokre objektive kriterium. Talet på smittetilfelle vil vere avgjerande for kva land innanfor EU- og Schengenområdet grensene blir opp opna for.

Kjem liste

25. juni skal danske styresmakter leggje fram ei oversikt over kva land som blir rekna som «opne» og «karanteneland».

Land som har over 30 smitta per 100.000 innbyggjar, skal definerast som eit «karanteneland».

Danmark har sidan 13. mars rådd mot alle ikkje-nødvendige reiser til utlandet. Frå måndag denne veka vart det opna for Tyskland, Noreg og Island.

Kofod seier at dei førebels ikkje har ein modell på plass for land utanfor Europa.

