– Kontaktsporing er heilt avgjerande for å spore opp og stoppe smittekjeder. Appen er eit godt våpen til å bryte ukjende smittekjeder, seier Danmarks helseminister Magnus Heunicke.

Appen kjem etter at Danmark har gjenopna landet, og Heunicke seier at det kjem av at dei har brukt lang tid av personvernmessige årsaker.

Det er brei politisk semje blant dei danske partia om bruk av appen.

Appen, som heiter «Smittestop», er frivillig å nytte seg av.

