Politibetjent sikta for drap på Rayshard Brooks

Brooks vart drepen fredag førre veke då han prøvde å flykte frå politimennene Garrett Rolfe og Devin Brosnan. Dei hadde funne Brooks sovande og rusa i ein bil ved ein hurtigmatrestaurant. Han sette seg kraftig til motverje då politiet ville ta han med til stasjonen.

Den drapssikta politimannen Garrett Rolfe skaut 27 år gamle Brooks to gonger i ryggen og sparka han då han låg på bakken, seier påtaleadvokat Paul Howard i Fulton County.

Brooks utgjorde ingen trussel

Skytinga fann stad etter eit basketak der Brooks klarte å ta ein elektrosjokkpistol frå ein av politimennene og var i ferd med å springe vekk. Etter at han vart skoten, skal Brosnan òg ha stått på skuldra hans, ifølgje Howard.

Howard understrekar at opptak frå hendinga viser at drapet og mishandlinga ikkje var rettmessig.

– Vi har konkludert med at på det tidspunktet Brooks vart skoten, utgjorde han ingen umiddelbar fare for liv eller helse til politimennene, sa han onsdag.

Drapssikta Rolfe hevdar gjennom advokatane sine at skytinga var rettmessig. Han skal ha skote etter at han høyrde «ein skot-liknande lyd og såg eit lysglimt». Dette skal ha vore frå elektrosjokkpistolen.

Trump håpar politimennene blir behandla rettferdig

I eit intervju med kanalen Fox News uttalte president Donald Trump at politiet i USA blir behandla urettferdig, og at han håpar at dette ikkje vil vere tilfelle for den sikta politimannen.

– Eg synest det er ein fæl situasjonen, men du kan ikkje yte motstand mot ein politimann på den måten, sa presidenten om drapet.

Drapet på Brooks skjedde mindre enn tre veker etter at ein politimann drap afroamerikanske George Floyd under ein arrestasjon i Minnesota. Drapet på Floyd utløyste kraftige protestar mot rasisme i USA og andre stader i verda.

I kjølvatnet av drapet på Floyd signerte Trump tysdag eit dekret som er meint å forhindre dødeleg politivald. Dekretet inneber mellom anna forbod mot farlege kvelartak.

Tiltaka har likevel vorte kritiserte for å ikkje vere omfattande nok.

– Den svake ordren til presidenten er langt frå det som trengst for å kjempe mot epidemien av rasistisk urettferd og politibrutalitet, sa Demokratanes leiar i Representanthuset, Nancy Pelosi.

