Trudeau gratulerer Noreg med sigeren

utenriks

– Canada prøvde å bli valt inn i FNs tryggingsråd for å kunne jobbe saman med verda for å skape ei betre framtid for alle, ein som fremjar varig fred, tek opp følgjene av klimaendringane, fremjar økonomisk sikkerheit, fremjar likestilling og styrkjer multilateralisme, seier Trudeau i ein kommentar.

Han gratulerer Noreg, Irland, India og Mexico med plassen i Tryggingsrådet og lovar at Canada framleis vil engasjere seg internasjonalt.

Canada har sete i Tryggingsrådet seks gonger sidan 1945, men lykkast ikkje då dei prøvde å bli valde inn i 2010. Den gong tapte landet til Tyskland og Portugal.

(©NPK)