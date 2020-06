Tysk tiltale mot russar for bestillingsdrap

utenriks

Utanriksminister Heiko Maas trua torsdag med sanksjonar mot Russland i samband med saka. Den georgiske mannen, som var av tsjetsjensk opphav, vart drepen på høglys dag i ein park i bydelen Moabit i august i fjor. Han skal tidlegare ha kjempa mot russiske styrkar i Tsjetsjenia og er beskriven som muslim med tsjetsjenske røter.

– Omstenda rundt bestillingsdrapet inkluderer opposisjonen til offeret mot den russiske staten, regjeringa i republikkane Tsjetsjenia og Ingusjetia og mot den russiskvennlege regjeringa i Georgia, skriv påtalemakta.

Russlands president Vladimir Putin kalla i desember mannen ein banditt og hevda at han hadde mange sivile liv på samvitet.

Same månad utviste Tyskland to russiske diplomatar etter skuldingar om at statlege russiske aktørar stod bak drapet på 40-åringen. Russland svarte med å utvise to tilsette ved den tyske ambassaden i Moskva.

