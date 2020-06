Universitetet i Oxford vil fjerne Rhodes-statue

utenriks

Statuen står ved Oriel-college ved Oxford, der Rhodes sjølv var student. Han oppretta òg Rhodes-legatet, som har gitt 8.000 studentar høve til å studere ved universitetet.

No opplyser Oriel at ein uavhengig kommisjon vil undersøkje påverknaden og rolla Rhodes har hatt i utviklinga til colleget. Oriel vil tilrå at statuen blir fjerna, men avgjerda vil takast av kommisjonen, opplyser Reuters.

Avgjerda blir teken etter at over 1.000 personar i regi av Rhodes Must Fall-kampanjen 9. juni demonstrerte for å få statuen fjerna.

Rhodes var sentral i utbygginga av det britiske imperiet i det sørlege Afrika. Gjennom dette tileigna han seg ein betydeleg personleg formue ved gruveverksemd og innførte òg rasistiske segregeringstiltak som vart vidareført av apartheidregimet i Sør-Afrika.

Demonstrantane blir knytte til Black Lives Matter-bevegelsen og dei verdsomspennande protestane etter drapet til politiet på George Floyd i USA 25. mai.

