WHO håpar koronavaksine kan vere klar ved slutten av 2021

- Vaksinen vil bli delt ut til prioriterte befolkningsgrupper, seier WHOs forskingssjef Soumya Swaminathan på ein pressekonferanse.

WHO tilrår at personar som er i risikogruppa for alvorlege koronasymptom, som eldre og sjuke, blir prioriterte. Dette gjeld òg personar med kritiske samfunnsfunksjonar.

Swaminathan påpeikar at det òg vil vere behov for å utvikle distribusjonsordningar for vaksinen.

– Landa må komme til semje. Det er den einaste måten dette kan fungere på, seier ho.

Frankrike, Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA allereie inngått avtalar med farmasøytindustrien for å sikre seg tidleg tilgang til ein vaksine.

